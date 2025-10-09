Війна на виснаження на фінальній стадії: кожна зі сторін на межі надлому, - аналітик Горбач
Російська-українська війна на виснаження перебуває на фінальній стадії й може перейти до тотального знищення однієї зі сторін
Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.
"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли війна зайшла в дуже небезпечну фазу. Ми звикли до того, що триває війна на виснаження, втім, це не була тотальна війна. Зараз складається таке враження, що ця війна на виснаження перебуває у фінальній фазі й ось-ось одна зі сторін має надламатись. Оскільки, Україна завдає дошкульних ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі, то росіяни продовжують нищити цивільну й енергетичну інфраструктуру на межі тотальної війни. Зокрема, вони бʼють по цивільних поїздах й автобусах і не просто по цивільній інфраструктурі, а по безпосередньо громадянах. Це небезпечна межа тотальної війни, коли знищується все і всі підряд", - вважає Горбач.
Аналітик наголосив, що Україна повинна продовжувати завдавати ударів по російських обʼєктах, завдяки яким РФ має змогу продовжувати війну.
"Україні потрібно витримати це. В нас просто немає іншого виходу, як оборонятись від російської агресії. Також ми маємо відповідати росіянам дзеркально, звісно не по цивільних обʼєктах, а тих, які дозволяють РФ продовжувати цю війну", - додав він.
- 9 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін проведе мобілізацію, це буде викликом Європі, адже РФ буде готова почати велику війну
- Біла Церква
