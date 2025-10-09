"Якщо Путін проведе мобілізацію - це виклик Європі. Він почне велику війну", - Зеленський

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мобілізація – це точно втрачені рейтинги у лідера РФ. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли. Такі великі гроші, як вони платили ці роки. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу. І тому, якщо буде мобілізація, – то це виклик Європі. Він почне велику війну", - сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

За словами Зеленського, ризик мобілізації існує, адже Володимиру Путіну потрібно "продавати" успіх.

"А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну", - додав Зеленський.