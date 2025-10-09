"Якщо Путін проведе мобілізацію - це виклик Європі. Він почне велику війну", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський впевнений, якщо російський диктатор Володимир Путін проведе мобілізацію, це буде викликом Європі, адже РФ буде готова почати велику війну
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Мобілізація – це точно втрачені рейтинги у лідера РФ. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли. Такі великі гроші, як вони платили ці роки. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу. І тому, якщо буде мобілізація, – то це виклик Європі. Він почне велику війну", - сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.
За словами Зеленського, ризик мобілізації існує, адже Володимиру Путіну потрібно "продавати" успіх.
"А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну", - додав Зеленський.
- 5 жовтня агенція Reuters повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від американських дипломатів не допустити скасування багаторічного ембарго проти Куби, оскільки понад 5 тис. кубинців воюють на боці Росії проти України.
Біла Церква
