Війна РФ проти України: Лукашенко каже, нібито підтримує повітряне перемир'я
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що передусім Україна та Росія мають досягти повітряного перемир'я та припинення вогню на лінії зіткнення
Про це він сказав агентству БЕЛТА, коментуючи можливу мирну угоду.
"Тобто ракети, безпілотники не літатимуть в один бік і в інший. Це дуже важливо. І для Росії зокрема", - заявив Лукашенко.
Він додав, що задля досягнення миру необхідно пройти кілька етапів, але найголовніше зараз - зупинити бойові дії та загибель людей.
Нагадаємо, що Лукашенко також заявив, нібито Путін відмовився бити "Орешником" по Банковій.
- Ще у березні президент Франції Емманюель Макрон запропонував поетапний план перемир’я в Україні. Спершу він бачить можливим місячне припинення атак у повітрі, на морі та по енергетичній інфраструктурі, адже це легше контролювати, ніж ситуацію на суходолі. На другому етапі, після переговорів і підписання миру, до України можуть відправити європейських миротворців для контролю за дотриманням тиші на фронті.
