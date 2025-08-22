Війна РФ проти України: Лукашенко каже, нібито підтримує повітряне перемир'я

Про це він сказав агентству БЕЛТА, коментуючи можливу мирну угоду.

"Тобто ракети, безпілотники не літатимуть в один бік і в інший. Це дуже важливо. І для Росії зокрема", - заявив Лукашенко.

Він додав, що задля досягнення миру необхідно пройти кілька етапів, але найголовніше зараз - зупинити бойові дії та загибель людей.

Нагадаємо, що Лукашенко також заявив, нібито Путін відмовився бити "Орешником" по Банковій.