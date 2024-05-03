Війська Франції в Україні та удари зброєю Британії по РФ: у Путіна відреагували на заяви Макрона і Кемерона
Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вважає "небезпечними" слова президента Франції Макрона та очільника МЗС Великої Британії Кемерона щодо присутності західних військ в Україні та ударів британською зброєю по території РФ
Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "Риа-Новости".
Окрім того, що Пєсков назвав "небезпечними" заяви президента Франції Еммалюеля Макрона, який вкотре не виключає відправлення сухопутних військ в Україну, речник Путіна також заявив, що "Москва стежить за заявами Парижа, а ""спецоперація" буде продовжена до виконання всіх цілей".
"Небезпечними" Пєсков назвав також заяви очільника МЗС Великої Британії Девіда Кемерона, який заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ.
"На Заході в цілому йде вербальна ескалація - це може загрожувати європейській безпеці", - вважає Пєсков.
- У четвер, 2 травня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає відправлення сухопутних військ в Україну і розповів, за яких умов це може статися.
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