Війська КНДР у складі армії РФ на Курщині встановлюють додаткові спостережні пости для виявлення українських дронів, - ГУР

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.



Як зазначається, 16 грудня Росія продовжила застосовувати війська Північної Кореї у бойових діях на території Курщини.



Так, після значних втрат північнокорейські підрозділи почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України.



Також, за даними ГУР, перед штурмом війська КНДР накопичують групу до 20-30 солдатів на передових рубежах, а до району зосередження пересуваються малими групами до 6 військовослужбовців.



"Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить про те, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій. Для розпізнавання на фронті північнокорейські військові використовують червоний скотч", - розповіли в українській розвідці.

Тим часом військові 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили щонайменше 50 північнокорейських бойовиків у Курській області РФ за три дні.