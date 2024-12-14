Війська РФ обстріляли Запорізьку область: постраждали двоє людей
Уранці суботи, 14 грудня, російські загарбники завдали удару по селу Біленьке Запорізької області, унаслідок чого постраждали цивільні та є руйнування
Про це повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.
Зазначається, що окупанти атакували населений пункт за допомогою ударних дронів.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу двох людей поранено.
Також у селі понівечено АЗС та пошкоджено автомобіль.
- Цього ж дня російська окупаційна армія атакувала Білозерку, що в Херсонській області, внаслідок чого було пошкоджено кілька будинків.
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