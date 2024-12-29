Війська РФ прагнуть до Нового року вийти на Куп'янськ-Вузловий, - комбат БПАК "Ахіллес" Федоренко

Про це розповів командир батальйону БПАК "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі Київ24.

За його словами, зараз на Куп'янщині тривають інтенсивні бої, але українські захисники продовжують тримати оборону.

"Ворог намагається виконати поставлене завдання – до Нового року спробувати вийти на Куп'янськ-Вузловий, але на поточний момент противнику не вдається виконати цього завдання", - розповів військовий.

Він додав, що росіяни сподівалися, що їм вдасться швидко просунутися, проте цього не сталося, Сили оборони зупинили окупантів.

Федоренко також зазначив, що на напрямку Колесниківки ворогу вже місяць не вдається просунутись на позиціях.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу 28 грудня на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Глушківки та Лозової.





