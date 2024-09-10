Війська РФ просунулися біля 3 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару. Уточнено лінію зіткнення у Торецьку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, росіяни проводять активні штурмові дії на Лисівку з боку Новогродівки.

Один з бійців "Мучной" заявив: "Новогродівка-Лисівка: "Ворог зміг просунутися на пд-зх та засів у гілці, ми її закриваємо касетками, дали команду випалити там все, ми коли відходили там все горіло".