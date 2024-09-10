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Війська РФ просунулися біля 3 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
06:52
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Російська окупаційна армія не полишає спроб наступати у Донецькій області. Так, протягом минулої доби ворог просунувся біля 3 населених пунктів

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Про це повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару. Уточнено лінію зіткнення у Торецьку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, росіяни проводять активні штурмові дії на Лисівку з боку Новогродівки. 

Один з бійців "Мучной" заявив: "Новогродівка-Лисівка: "Ворог зміг просунутися на пд-зх та засів у гілці, ми її закриваємо касетками, дали команду випалити там все, ми коли відходили там все горіло".

  • Від початку 9 вересня на фронті між двома арміями відбулося 147 боєвих зіткнень. Російські окупанти активізували штурмові дії на Курахівському напрямку.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
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