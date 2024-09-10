Війська РФ просунулися біля 3 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія не полишає спроб наступати у Донецькій області. Так, протягом минулої доби ворог просунувся біля 3 населених пунктів
Про це повідомляє DeepState.
"Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару. Уточнено лінію зіткнення у Торецьку", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, росіяни проводять активні штурмові дії на Лисівку з боку Новогродівки.
Один з бійців "Мучной" заявив: "Новогродівка-Лисівка: "Ворог зміг просунутися на пд-зх та засів у гілці, ми її закриваємо касетками, дали команду випалити там все, ми коли відходили там все горіло".
- Від початку 9 вересня на фронті між двома арміями відбулося 147 боєвих зіткнень. Російські окупанти активізували штурмові дії на Курахівському напрямку.
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