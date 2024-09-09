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РФ активізувалася на Курахівському напрямку: на фронті 105 боєзіткнень від початку доби

Катерина Єсікова
9 вересня, 2024 понедiлок
17:04
Війна з Росією ЗСУ

Від початку 9 вересня на фронті між двома арміями відбулося 105 боєвих зіткнень. Російські окупанти активно штурмують позиції ЗСУ на 11 напрямках

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

На Харківському напрямку противник без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку противник десять разів штурмував у районах семи різних населених пунктів. Шість боїв ще тривають. Концентрує зусилля ворог біля Новосадового та Невського – де провів половину від загальної кількості атак на напрямку.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять спроб росіян просунутись поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки. У атаках в бік останнього окупанти, окрім піхоти, використовували бронетехніку – зазнали втрат. 

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення. Загарбники наступали у бік Білої гори, а також скинули авіабомбу – цілили у Предтечине. 

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки бомбардувальної авіації, п’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецька і Неліпівки. Отримали жорстку відсіч. До того ж російські агресори били  НАРами та КАБами по Диліївці.

На Покровському напрямку противник здійснив 23 штурмових дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке,  Новогродівка, Гродівка, Селідове та Михайлівка. Також росіяни здійснили авіаудар по Пантелеймонівці. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 16 атак, наразі точаться сім боїв, в основному у районі Новогродівки.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 28 разів у бік Долинового, Желанного Першого, Українська, Галицинівки,  Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. 19 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Красногорівки.

На Времівському напрямку противник сім разів штурмував наші позиції – діяв у бік Золотої Ниви, Вугледара і Шахтарського. Два бої неподалік Вугледара досі продовжуються. Крім цього, загарбники били НАРами по ньому та Водяному некерованими авіаракетами, а по Катеринівці цілили КАБами.

На Оріхівському напрямку провів дві атаки. Активно діяла російська авіація – терористи здійснили удари по районах Новоандріївки, Степногірська, Кам’янського, Новоданилівки, Лугівського та Білогір’я. Загалом задіяли майже 70 некерованих авіаракет та сім КАБів.

На Придніпровському напрямку відбито сім ворожих штурмів. 

РФ атакує низку населених пунктів України 

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Чернігівщині та Сумщині постраждали райони населених пунктів Карповичі, Угли, Мезенівка, Семенівка, Миколаївка, Вовківка, степок, Попівка, Малушине, Велика Писарівка, Іскрисківщина, Бобилівка та Стрілецька Пушкарка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Павлівки, Білопілля, Годунівці, Пустогороду та Галаганівці.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
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