Війська РФ вдарили по Костянтинівці та Малинівці на Донеччині: постраждали 6 людей
Уранці середи, 18 вересня, російські окупанти завдали ударів по місту Костянтинівка й селу Малинівка Донецької області. У результаті обстрілів поранень зазнали шестеро людей
Про це інформує Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що близько 10:30 під приціл окупантів потрапило село Малинівка Краматорського району. Росіяни влучили по фермерському господарству.
Унаслідок обстрілу поранення дістали 59-річний чоловік та його син, 36 років. Також травмовано 33-річного місцевого жителя, він у важкому стані.
Тип засобу ураження встановлюється.
Крім того, ворог завдав ударів, ймовірно зі ствольної артилерії, по Костянтинівці. Там осколкових поранень і мінно-вибухової травми зазнали 34-річний містянин, який на момент обстрілу їхав в автомобілі, а також 55-річна жінка та чоловік 68 років, які перебували поблизу торговельного центру.
У місті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, дві автівки і лінію електропередачі.
- Цього ж дня російська окупаційна армія атакувала безпілотником Нікополь на Дніпропетровщині, через що дві людини отримали поранення.
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