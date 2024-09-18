Війська РФ вдарили по Костянтинівці та Малинівці на Донеччині: постраждали 6 людей

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 10:30 під приціл окупантів потрапило село Малинівка Краматорського району. Росіяни влучили по фермерському господарству.

Унаслідок обстрілу поранення дістали 59-річний чоловік та його син, 36 років. Також травмовано 33-річного місцевого жителя, він у важкому стані.

Тип засобу ураження встановлюється.

Крім того, ворог завдав ударів, ймовірно зі ствольної артилерії, по Костянтинівці. Там осколкових поранень і мінно-вибухової травми зазнали 34-річний містянин, який на момент обстрілу їхав в автомобілі, а також 55-річна жінка та чоловік 68 років, які перебували поблизу торговельного центру.

У місті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, дві автівки і лінію електропередачі.