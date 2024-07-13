Росіяни вночі атакували Україну дронами: Сили оборони збили 4 з 5 ворожих цілей
Війська РФ втратили за добу 8 танків, 58 артсистем і понад 1100 окупантів
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували та знешкодили щонайменше 1120 російських окупантів. Крім того, ворожі війська втратили ще низку одиниць своєї техніки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 557 770 (+1120) осіб,
- танків ‒ 8199 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 779 (+24) од,
- артилерійських систем – 15 216 (+58) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 889 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 069 (+34) од,
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 461 (+52) од,
- спеціальна техніка ‒ 2556 (+13) од.
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