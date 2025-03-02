МАГАТЕ могло вперше здійснити ротацію на ЗАЕС через окуповані території України
Війська РФ за добу війни втратили ще 8 танків, 51 артсистему і 1110 окупантів
Протягом минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували ще 1110 військових російської окупаційної армії, а також низку ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 876 720 (+1110) осіб,
- танків ‒ 10241 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 274 (+25) од,
- артилерійських систем – 23 959 (+51) од,
- РСЗВ – 1306 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1091 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 594 (+192),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 218 (+117) од,
- спеціальна техніка ‒ 3768 (+5) од.
Дані уточнюються
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