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Війська РФ за добу втратили 1070 військових, 29 бронемашин і 12 танків

Юлія Лаврук
16 грудня, 2024 понедiлок
07:21
Війна з Росією російська техніка

Минулої доби 15 грудня російська армія втратила на війні в Україні щонайменше 1070 військових. Сили оборони також знищили 12 танків і 29 бойових броньованих машин РФ

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.24 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 763 510 (+700) осіб;
  • танків – 9563 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин – 19 736 (+32) од.;
  • артилерійських систем – 21 151 (+23) од.;
  • РСЗВ – 1256 (+0) од.;
  • засоби ППО – 1025 (+2) од.;
  • літаків – 369 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 372 (+16);
  • крилаті ракети – 2943 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.;
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 480 (+82) од.;
  • спеціальна техніка – 3650 (+2) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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