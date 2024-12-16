Держсекретар США Блінкен обговорив з очільником МЗС Британії Леммі посилення військової допомоги Україні
Війська РФ за добу втратили 1070 військових, 29 бронемашин і 12 танків
Минулої доби 15 грудня російська армія втратила на війні в Україні щонайменше 1070 військових. Сили оборони також знищили 12 танків і 29 бойових броньованих машин РФ
Зміст
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 763 510 (+700) осіб;
- танків – 9563 (+12) од.;
- бойових броньованих машин – 19 736 (+32) од.;
- артилерійських систем – 21 151 (+23) од.;
- РСЗВ – 1256 (+0) од.;
- засоби ППО – 1025 (+2) од.;
- літаків – 369 (+0) од.;
- гелікоптерів – 329 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 372 (+16);
- крилаті ракети – 2943 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 480 (+82) од.;
- спеціальна техніка – 3650 (+2) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
"Залишився маріонеткою": пресофіцерка 47-ї ОМБр Блищик прокоментувала відео Маркуса щодо медійної роботи підрозділу
У команді Трампа відреагували на ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я" в Україні
Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
16 грудня
08:25
Оновлено
Минулої доби на фронті сталося 228 боєзіткнень: на Курщині Сили оборони відбили 38 ворожих атак
08:21
Ексклюзив
Ворог на початок грудня міг накопичити до 1,5 тис. ракет різного типу, - авіаексперт Долінце
07:00
Огляд
Що таке РЛС "Подлет" – новітній російський радар, який українці систематично знищують, але ніяк не можуть захопити
06:32
Оновлено
Естонія заборонила в’їзд до країни 14 грузинським чиновникам, серед яких прем'єр Кобахідзе: у "Мрії" відреагували
2024, неділя
15 грудня
23:35
Президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки
23:00
Ексклюзив
Відносини між Україною і командою Трампа знаходяться в кризі, хоча його дії можуть бути ефективними, - Порошенко
21:07
Окупанти проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці Курахового та використовують ДРГ, - Генштаб
20:28
Через пошкодження танкерів у Керченській протоці до моря потрапило 4300 тонн нафтопродуктів: якими будуть наслідки для екології
20:15
Ексклюзив
Ракета "Орешник" є дослідною розробкою, їй далеко до статусу серійного виробу, - Defense Express
20:15
Інтерв’ю
Потрібно активізувати промоцію української класичної музики у світі, - композитор Михайло Швед
20:13
Огляд
Потужна пожежа на нафтобазі в Орловській області РФ, влучання в базу ОМОНу в Грозному та вибухи на тимчасово окупованій Донеччині: де в росіян вибухало та палало цього тижня
19:55
Оновлено
"Полісся" завдало поразки "Шахтарю", "Оболонь" узяла реванш над "Рухом": результати та розклад усіх матчів 17-го туру УПЛ
19:46
Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового
19:17
Польська партія "Ліві разом" висунула кандидатуру віцеспікерки сенату Магдалени Беят в президенти Польщі
18:30
Інтерв’ю
Усі хочуть мати добрі відносини з Трампом, бо він планує чинити тиск на Україну та РФ заради миру, - Брайза