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Військові підрозділи ППО РФ позбавляють премій за нездатність відбити повітряні атаки України, - Атеш

22 квітня, 2024 понедiлок
17:36
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Партизани на окупованих територіях з'ясували, що російська ППО погано функціонує, а за нездатність відбити повітряні атаки Сил оборони України військовослужбовців підрозділів ППО позбавляють премій

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Наші агенти з кількох підрозділів протиповітряної оборони повідомляють, що військовослужбовців було позбавлено преміальних виплат через невдалі спроби відбити повітряні атаки з боку Сил оборони України", - пишуть партизани.

Зазначається також, що командування частин після таких атак починає проводити службові розслідування та застосовувати до військовослужбовців дисциплінарні стягнення. На їхню думку, це мало стимулювати військовослужбовців, але на практиці виявилося навпаки, кажуть в "Атеш".

Агенти руху говорять, що проблема полягає у стані техніки, яка використовується для відбиття атак. На їхню думку, ця техніка є старою і погано функціонує, що створює додаткові труднощі під час виконання завдань.

"Усе це негативно впливає на морально-психологічний стан військових колективів. Люди відчувають тиск і стрес, і багато хто з них шукає способів перевестися в інші підрозділи, де ситуація може бути більш сприятливою", - додали партизани.

  • 13 квітня в тимчасово окупованому росіянами Луганську пролунали потужні вибухи, після чого з'явились кадри сильної пожежі на місці влучання. Повітряні сили ЗСУ заявили про ураження пункту управління угрупування військ "Центр" Росії.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
окуповані території
окупанти
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