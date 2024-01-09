Військовий експерт розповів, якими потужностями володіє оборонно-промисловий комплекс України

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Наразі вибудовується правильний підхід щодо оборонно-промислового комплексу. Нагадаю, що ракетні підприємства у нас збереглися, і розвинулися можливості. Україна опанувала такі програми, які ніколи не виконувала. Наприклад, раніше Україна не розробляла й не виробляла зенітно-ракетні комплекси, а зараз це робиться. Україна створила потужну школу авіаційних, наземних і морських безпілотників", - зауважив Бадрак.

За словами директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, ракетні можливості України були продемонстровані ще у 2014 році, коли КБ "Луч" показав комплекс "Нептун", і лише у 2016 була затверджена ракетна програма.

"Сьогодні з'явилася інформація, що вперше законтрактовано НРК "Шабля" (наземний роботизований комплекс). Щодо боєприпасної галузі, то тут дивна ситуація. Якби раніше взялися за цю галузь, то такого безладу не було б. Наразі потрібно наздоганяти всі ці можливості. Більш вагомим стає військово-технічно співробітництво. З'явився цікавий проєкт FrankenSAM - це адаптація ЗРК радянського виробництва під західні ракети. Тобто в Україні є початкові можливості, наукова база. Можливості українських конструкторів є надзвичайно високими", - наголосив Бадрак.