Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Військовий експерт розповів, якими потужностями володіє оборонно-промисловий комплекс України
Ексклюзив

Військовий експерт розповів, якими потужностями володіє оборонно-промисловий комплекс України

9 січня, 2024 вiвторок
22:45
Війна з Росією Ракетний комплекс Нептун

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначив, що Україна має можливості й наукову базу для виробництва власного озброєння

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Наразі вибудовується правильний підхід щодо оборонно-промислового комплексу. Нагадаю, що ракетні підприємства у нас збереглися, і розвинулися можливості. Україна опанувала такі програми, які ніколи не виконувала. Наприклад, раніше Україна не розробляла й не виробляла зенітно-ракетні комплекси, а зараз це робиться. Україна створила потужну школу авіаційних, наземних і морських безпілотників", - зауважив Бадрак.

За словами директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, ракетні можливості України були продемонстровані ще у 2014 році, коли КБ "Луч" показав комплекс "Нептун", і лише у 2016 була затверджена ракетна програма.

"Сьогодні з'явилася інформація, що вперше законтрактовано НРК "Шабля" (наземний роботизований комплекс). Щодо боєприпасної галузі, то тут дивна ситуація. Якби раніше взялися за цю галузь, то такого безладу не було б. Наразі потрібно наздоганяти всі ці можливості. Більш вагомим стає військово-технічно співробітництво. З'явився цікавий проєкт FrankenSAM - це адаптація ЗРК радянського виробництва під західні ракети. Тобто в Україні є початкові можливості, наукова база. Можливості українських конструкторів є надзвичайно високими", - наголосив Бадрак.

  • 27 грудня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів про досягнення у військовій промисловості у 2023 році.
  • Оборонна компанія Німеччини Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft розпочала будівництво сервісного центру бронетехніки в Україні.
Відео
Новини
зброя
ЗСУ
ВПК
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
7 січня, 2024 неділя
Україна в складному становищі, але Путін у ще гіршому, - полковник Грант
Верховна Рада
9 січня, 2024 вiвторок
До Ради подали п’ять законопроєктів про мобілізацію
Віктор Орбан
9 січня, 2024 вiвторок
Угорщина висунула нову вимогу розблокування фінансування ЄС України, - Politico
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.36
    Купівля 38.36
    Продаж 39.15
  • EUR
    Купівля 41.99
    Продаж 43.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 січня
23:47
ракета
Росія завдала ракетних ударів по Харківщині
23:30
турель ШаБля
Україна законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля"
23:04
гуманітарна допомога
Гуманітарної допомоги цього року потребуватимуть 14,6 млн українців, - ООН
22:48
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Навіть якщо нас ламатимуть через коліно, голосувати зараз неможливо: нардеп Осадчук про мобілізаційний законопроєкт
22:41
церква Святого Георгія 1878 р
Через агресію РФ в Україні постраждали 872 пам’ятки культури, найбільше – на Харківщині
22:24
ППО С-400 "Тріумф", росія
Допомагає обходити ППО РФ: партизани проникли в центр попередження про ракетний напад у Московській області
21:40
Meta ввела додаткові засоби захисту контенту для підлітків
21:18
Ексклюзив
Військові
Більшість військових після демобілізації залишаться на фронті, - боєць ЗСУ
21:09
Оновлено
Міністерство оборони України
У Міноборони залишився один контракт з компанією, пов'язаною з родиною Гринкевичів, – заступник міністра
21:02
Оновлено
Володимир Зеленський
"Розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами": Зеленський провів Ставку
20:44
Оновлено
Дана Ярова
Волонтерку Дану Ярову призначили радницею заступника міністра оборони України
20:30
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 64 боєзіткнення, Сили оборони відбили 21 атаку на Авдіївському напрямку
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Про нові реактивні дрони Shahed-238 та як ворог намагається переграти ситуацію біля Бахмута. Колонка Сергія Згурця
20:08
OPINION
Христина Лукащук
Токсичність як модель поведінки суспільства
20:02
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
Ситуація на кордоні, F-16, Формула миру: Зеленський провів розмови з лідерами Польщі, Румунії та Бельгії
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 685-го дня війни: приліт по російській нафтобазі, обстріли Бєлгорода, виробники дронів у Росії внесені до санкційного списку
19:43
мобілізація
Комітет з питань нацбезпеки переніс рішення щодо мобілізаційного законопроєкту, - нардеп Гончаренко
19:40
Сергій Марченко
Які податкові зміни для ФОПів та фізосіб готують урядовці
19:16
На фото: Олег Бондарчук
Боднарчук, який працював у РФ, заявив, що "все розумів", але обирав карʼєру і гроші
19:13
Куп'янськ
Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції Сил оборони неподалік Куп’янська
19:04
OPINION
Ростислав Павленко
Мар'яна Безугла входить до числа славлених президентських "5-6 менеджерів"?
19:00
Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг на першому засідання Ради Україна - НАТО
Системи ППО та ракети до них: Кулеба назвав пріоритети саміту Ради Україна - НАТО
18:53
фейк
МЗС спростувало інформацію про обмеження на пересування українців у ЄС
18:45
На фото: Акторка Мер'єм Узерлі у костюмі Маші з російського мультика
Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі влаштувала свято для доньки у стилі російського мультику
18:28
Новини Львова
Полковника у відставці з Житомира засудили на 15 років за роботу на вагнерівців
18:27
Віктор Орбан
Угорщину хочуть позбавити права голосу в Раді Євросоюзу через "порушення цінностей ЄС"
18:07
OPINION
Михайло Косів
До питання єдності. Найвизначальніша її риса — українська мова
18:04
Ексклюзив
У Defence Express проаналізували, чи використовує РФ Shahed-238 з реактивним двигуном
18:02
Оновлено
на фото Володимир Зеленський
Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі
17:57
На фото: Сергій Параджанов
В Україні реабілітували Сергія Параджанова, який сидів у в’язниці СРСР за український націоналізм
17:52
Енергоатом
Уряд призначив виконувача обов'язків голови правління Енергоатому
17:50
Оновлено
Росія безпілотник війна з росією нафта
У російському Орлі два дрони поцілили в нафтобазу. У Курську збито три БПЛА, у Брянську ще один
17:34
діти, злочини росії
Дітей на ТОТ змушують писати окупантам "листи вдячності" за подарунки, - Спротив
17:32
НАЗК
НАЗК вимагає провести розслідування щодо прийняття урядом 131 постанови без антикорупційної експертизи
17:26
окупанти
Речник Сухопутних військ про можливий наступ РФ: "Тривожних дзвіночків для харків'ян немає"
17:24
Маріупольський драмтеатр
Влада Італії заборонила проросійську виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації
17:07
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Унаслідок атаки БПЛА на Одещину знищено вітрогенератор британської компанії
17:05
Оновлено
діти та військові
Опіка над дитиною замість мобілізації: СБУ та НАБУ викрили схему, за якою чоловіки через суд відбирали дітей у матерів
16:58
На фото: Керівник видавництва BookChef Олександр Кірпічов
Видавництво BookChef після скандалу щодо імовірної співпраці з РФ змінило власника
16:57
SkyUp
Українська авіакомпанія SkyUp у 2023 році збільшила кількість рейсів майже на 40%
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV