Німецька оборонна компанія FFG побудує в Україні ремонтний центр бронетехніки

Про це повідомив депутат німецького Бундестагу Маркус Фабер у Х (Twitter).

"На заході України Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, наприклад, Leopard 1, які вона постачала", - написав він.

Фабер додав, що розгортання ремонтних потужностей в Україні дозволить значно підвищити ефективність та знизити терміни відновлення техніки, оскільки дорогі та трудомісткі перевезення за кордон у майбутньому більше не будуть потрібні, а Збройні Сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.

Фото: Marcus Faber / twitter

FFG є одним із найбільших постачальників бронетехніки в Україну. Компанія спеціалізується на ремонті військової техніки та створенні спеціалізованих машин.

Зокрема, йдеться про танки Leopard 1A5, інженерні машини WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs, а також пускові установки зенітних комплексів IRIS-T SLS.

Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft стане другою німецькою оборонною компанією, що створить своє підприємство на території України.