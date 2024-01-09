Німецька оборонна компанія FFG побудує в Україні ремонтний центр бронетехніки
Оборонна компанія Німеччини Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft розпочала будівництво сервісного центру бронетехніки в Україні
Про це повідомив депутат німецького Бундестагу Маркус Фабер у Х (Twitter).
"На заході України Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, наприклад, Leopard 1, які вона постачала", - написав він.
Фабер додав, що розгортання ремонтних потужностей в Україні дозволить значно підвищити ефективність та знизити терміни відновлення техніки, оскільки дорогі та трудомісткі перевезення за кордон у майбутньому більше не будуть потрібні, а Збройні Сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.
Фото: Marcus Faber / twitter
FFG є одним із найбільших постачальників бронетехніки в Україну. Компанія спеціалізується на ремонті військової техніки та створенні спеціалізованих машин.
Зокрема, йдеться про танки Leopard 1A5, інженерні машини WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs, а також пускові установки зенітних комплексів IRIS-T SLS.
Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft стане другою німецькою оборонною компанією, що створить своє підприємство на території України.
- У березні 2023 року повідомлялося, що ще один німецький оборонний концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні. Пізніше стало відомо, що на цьому заводі виготовлятимуть німецькі танки та бойові машини піхоти.
- Згодом німецький виробник зброї Rheinmetall оголосив про плани запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. Перші зразки зброї з’являться через пів року після початку виробництва.
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