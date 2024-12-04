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Ексклюзив

Військовий експерт Ступак пояснив, як вступ до НАТО може загрожувати безпеці України

Віталій Бесараб
4 грудня, 2024 середа
14:44
Війна з Росією НАТО

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що вступ до НАТО не буде 100% гарантією того, що Росія не повторить свою агресію проти України

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Говорімо відверто, вступ до НАТО найближчим часом нам просто не світить. Звісно, якщо ситуація не зміниться у найближчі пів року або протягом року. Україна ще не готова матеріально, технічно й у нас немає тих стандартів, які є частиною вступу до НАТО. До прикладу, Фінляндія та Швеція вже декілька десятиліть були готові формально і залишалось лише юридично закріпити це рішення", - пояснив Ступак.

Експерт вважає, що Україна повинна завжди розраховувати лише сама на себе, щоб захищатись від російської агресії. Він зауважив, що навіть вступ до НАТО не гарантує Україні повної безпеки від російського вторгнення.

"Щодо вступу до НАТО, то потрібно ще врахувати один цікавий момент. На мою думку, членство в НАТО загрожує нашій безпеці. Проблема в тому, що вступ України до НАТО може повністю "розслабити" суспільство щодо загроз. Тобто, українці будуть вважати, що тепер вони під парасолькою НАТО і їм нічого не загрожує, а у випадку Альянс нас захистить. Тут відчувається тонкий присмак Будапештського меморандуму. В цій ситуації країни НАТО можуть не взяти на себе зобовʼязання захищати Україну в разі нового вторгнення РФ, а цей час ми будемо сидіти в надії, що нас захистять. Тому, виключно моя особиста думка, Україна може захистити себе тільки самостійно", - додав він.

Теги:
Україна
російська армія
євроінтеграція
окуповані території
окупанти
НАТО
вступ до НАТО
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