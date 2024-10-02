Військовий оглядач Попович пояснив, чому росіяни збільшили кількість ударів КАБами по Запоріжжю

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо збільшення ударів КАБами по Запоріжжю, які окупанти активізували останніми тижнями. Дійсно, в останні тижні окупанти активно обстрілюють Запоріжжя саме КАБами. Це повʼязано з тим, що їм вдалось збільшити радіус застосування цих КАБів за допомогою удосконалення модуля планерування та корекції. Зараз в них є змога обстрілювати наші території на відстань понад 80 км. Втім, варто зауважити, куди прилітають КАБи. Окупанти обстрілюють житлову забудову міста та цивільну інфраструктуру. Тобто, фактично вони продовжують терор цивільного населення. Вони продовжують залякувати цивільних й знищувати інфраструктуру", - пояснив Попович.

Оглядач також прокоментував інформацію про підготовку російської окупаційної армії до активних штурмових дій на Запорізькому напрямку.

"Ми маємо розуміти, що якби Російська Федерація готувалась до наступальних операцій на Запорізькому напрямку, то в першу чергу вони б атакували військові обʼєкти, а не цивільні. Зокрема, логістику, розташування військ та обʼєкти, які повʼязані з військовою інфраструктурою. Натомість вони продовжують бити по цивільному населенню, влаштовуючи терор й залякуючи звичайних людей", - додав він.