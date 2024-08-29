Військовий Яковенко з Курського напрямку: місцеві жителі знають українську і говорять нею, коли їм це потрібно
Юрій Яковенко, військовослужбовець, який бере участь в операції у Курській області РФ розповів про ситуацію на тому напрямку, про місцевих та готовність ворога
Про це він повідомив у етері Еспресо.
Зокрема він підтвердив, що місцеве населення в Курській області знає українську мову і послуговується нею, але водночас наші захисники розуміють, що це росіяни.
"Саме українською мовою говорять, переважно це стосується старшої частини населення у віковому сенсі. Вони чудово знають українську мову і нею говорять, коли їм це потрібно, коли треба попросити про допомогу, або взагалі просто прикинутись дуже хорошими громадянами й людьми. Це рускіє, це їхня властивість типова", - сказав він.
Військовий зауважив, що російська армія вже оговтується від несподіваного вторгнення.
"Зараз уже з часом вони оговтались, зорієнтувалися на місцевості, подіях, тактиці. Перекидають більше своїх резервів, інших військових з’єднань з інших напрямків, які теж вже є досвідченими, мають досвід ведення бойових дій в Україні та знають, що таке Збройні Сили України на відміну від тих, хто тут був одразу - строковики, Ахмат, прикордонники. Ті, хто в бойових діях майже і не брали участь. Звісно, що на початку цієї операції було простіше, оскільки перевага була, ініціатива повна за Збройними Силами України через те, що це було раптово, це було сплановано, і ворог був у паніці, насправді була паніка в їх рядах", - зазначив він.
Юрій Яковенко також каже, що у боротьбі за українську територію російські війська мають більшу мотивацію, ніж у захисті кордонів РФ.
"Це слід розглядати, цей етап війни - бойові дії в Курській області РФ, як невіддільну частину ведення війни в Україні, оборонної війни. Це добудовує саму логіку ведення війни - перенесення її на територію ворога в тому числі та це навпаки тільки більше бадьорить, підіймає бойовий дух і не тільки тим, хто на цьому напрямку, а й на інших в Україні також. Логістика - це одна з дитячих хвороб російської армії, вона у них стикається з певними перепонами, з нашого боку завдається ураження по логістичних шляхах і позиціях противника. Але загалом вони оговтались і ведуть типовий для себе один з видів бойових дій. Це не Донбас, звісно, і, як не дивно, тут вони не мають такої високої мотивації, на відміну від наших територій", - додав український воїн.
- 29 серпня повідомлялось, що темп українських атак у Курській області РФ сповільнився. Сили оборони намагаються окопатися та утримувати окремі райони, які вони нещодавно захопили.
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