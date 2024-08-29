Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Просування українських Сил оборони у Курській області сповільнилося, військові намагаються втримати позиції, - ISW

Просування українських Сил оборони у Курській області сповільнилося, військові намагаються втримати позиції, - ISW

Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
06:57
Війна з Росією Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові

Темп українських атак у Курській області РФ сповільнився. Сили оборони намагаються окопатися та утримувати окремі райони, які вони нещодавно захопили

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За словами російських пропагандистів, інтенсивність українських атак у Курській області зменшилась - ЗСУ намагаються утримувати й укріплювати окремі райони на тлі продовження наступальної операції у межах Курської області. Натомість російські війська поступово стабілізують ситуацію в регіоні.

Геолокаційні кадри зо 28 серпня, на яких показано, як російські сили діють у східному Коренево, вказують на те, що українські військові, ймовірно, нещодавно відступили з цього району, а армія РФ відновила деякі втрачені позиції.

Один з російських військових блогерів стверджував, що українські війська просунулися повз села Ветрено, Крем'яне та Шептухівку (всі на схід і північний схід від Кореневого); в межах східного Нечаєва і Черкаського Поречного (обидва на північний схід від Суджі); і в полях на південь від селищ Спальне (на південний схід від Суджі).

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російське військове керівництво ухвалило рішення перекинути з України до Курщини близько 30 тис. військових.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Курськ
Читайте також:
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Автор Богдан Бачинський
28 серпня, 2024 середа
​​​​​​​Карта бойових дій за період 21-28 серпня: росіяни пробили ворота на Покровськ, штурмують торецькі "Вежі", але сама РФ не припиняє палати
Білоруські танки
Автор Оксана Ліховід
27 серпня, 2024 вiвторок
Полковник запасу СБУ пояснив, які є ознаки того, що РФ може готувати атаку з білоруського напрямку
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Ксенія Золотова
28 серпня, 2024 середа
У РФ горять мінімум дві нафтобази після атак БПЛА, ще одну атаковано
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.64
    Продаж 46.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
29 серпня
08:01
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками та ракетами: на Київщині працювала ППО, в столиці впали уламки
08:00
Анонс
"Кривбас" - "Бетіс", Ліга конференцій
"Бетіс" - "Кривбас": де та коли дивитись визначальний матч українців у ЛК
07:52
електроенергія
Частина районів Харкова залишилася без світла після обстрілів РФ
07:38
Оновлено
У РФ заявили про атаку безпілотників на Севастополь, перекрито Кримський міст
07:30
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Умєров і Єрмак представлять Білому дому список цілей у Росії й проситимуть зняти обмеження на удари, - CNN
07:11
OPINION
Віталій Портников
Кожний удар по російських НПЗ та нафтобазах наближає нас до закінчення війни
07:08
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Данія створює міністерство боротьби з кібератаками та шпигунством
06:53
на фото: Костін
Україна розслідує незаконне позбавлення волі Росією понад 14 тис. цивільних
06:28
Війна з Росією, ЗСУ
Готуються до нових штурмів на Покровському напрямку: DeepState розповів, де на фронті просунувся ворог
06:21
Індія росія прапор
РФ обманом завербувала на війну в Україні понад 90 громадян Індії, щонайменше 8 загинули, - парламентар
06:08
Джо Байден
ФБР: нападник на Трампа обирав ціль упродовж місяців і шукав інформацію про Байдена
04:00
Литва прапор
Литва передала Україні нову партію військової допомоги
03:33
Дональд Туск
Туск пояснив, чому Польща не збиває дрони, які фіксують у повітряному просторі країни
02:40
Сергій Кислиця
Право на далекобійні удари та допомога зі збиття ракет і дронів РФ: Кислиця закликав членів Радбезу ухвалити два рішення
01:34
жіночий бронежилет
МВС уперше отримало бронежилети, адаптовані для жінок
01:14
Оновлено
Паралімпіада-2024, Париж
У Парижі відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор
00:57
Ілюстративне фото
Відвідувачі без одягу, але у взутті: у Марселі відкрили виставку присвячену оголеності
00:27
У мережу виклали супутникові знімки пожежі на нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ
2024, середа
28 серпня
23:57
Оновлено
"Динамо" - "Зальцбург", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати матчів плей-офф
23:45
Оновлено
ЗСУ
Ситуація на Покровському напрямку напружена, ворог активно атакує ще на трьох напрямках
23:36
Ексклюзив
Артем Дмитрук
"Коли системі треба, люди не тікають": політолог Кулик про виїзд за кордон нардепа-"слуги"Дмитрука
23:16
засновник Telegram Павло Дуров
Дурова взяли під судовий нагляд, йому заборонили залишати Францію
22:55
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні": фейки і маніпуляції росЗМІ за 28 серпня
22:37
фінанси
Україна домовилася про реструктуризацію боргу з власниками єврооблігацій
22:15
Ексклюзив
Наслідки атаки на Покровськ 8 липня
Основна мета росіян - створити південний фланг на Покровському напрямку, - військовий експерт Коваленко
22:12
Оновлено
обстріл Купʼянська
Росія вдарила КАБом по адмінбудівлі у центрі Купʼянська, є поранені
22:08
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
"Дальністю не менш ніж 500 км": експерт Бадрак про те, якою може бути перша українська балістична ракета
21:59
Володимир Зеленський і Олександр Усик
"Він боєць у нас": Усик пояснив, чому подарував Зеленському пояс WBC
21:35
ракетна атака на Київ
Щоб допомогти захистити Україну від нападів РФ, Захід має зробити два кроки, – американський аналітик Борсарі
21:31
Росіяни розмістили систему ППО "Панцирь-С1" просто на Кримському мосту
21:26
Ексклюзив
Путін
"У Кремлі знатно перелякались": генерал армії України Маломуж пояснив, чому РФ знову взялася за ядерний шантаж
21:10
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Покровський напрямок, операція у Курській області та українська балістична ракета. Колонка Сергія Згурця
21:00
МВФ
Представники МВФ відвідають Україну наступного тижня, - Bloomberg
20:43
Ексклюзив
польща танк
"Покладаються на ЗСУ та членство в НАТО": нардеп Княжицький про російську загрозу для Польщі
20:43
російські військові окупанти
РФ перекидає деякі резерви на Білгородщину й може застосовувати їх у штурмах, - ОТУ "Харків"
20:27
Оновлено
Союзники посилять оборону України: підсумки засідання Ради Україна – НАТО
20:24
"Україна робить усе можливе, щоб подолати виклики, які постали перед церквою": Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату
19:56
прапор Росії
РФ заборонила в'їзд 92 американцям, зокрема, журналістам, "які поширюють фейки про гібридну війну Вашингтона"
19:35
Ексклюзив
Ціни на пальне, АЗС
Передумов для зростання цін на бензин та дизпальне немає, - директор "Консалтингової групи А-95" Куюн
19:18
Оновлено
Кривий Ріг. Зруйнований готель, російський обстріл, ракетний удар
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до дев'яти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV