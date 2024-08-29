Просування українських Сил оборони у Курській області сповільнилося, військові намагаються втримати позиції, - ISW
Темп українських атак у Курській області РФ сповільнився. Сили оборони намагаються окопатися та утримувати окремі райони, які вони нещодавно захопили
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
За словами російських пропагандистів, інтенсивність українських атак у Курській області зменшилась - ЗСУ намагаються утримувати й укріплювати окремі райони на тлі продовження наступальної операції у межах Курської області. Натомість російські війська поступово стабілізують ситуацію в регіоні.
Геолокаційні кадри зо 28 серпня, на яких показано, як російські сили діють у східному Коренево, вказують на те, що українські військові, ймовірно, нещодавно відступили з цього району, а армія РФ відновила деякі втрачені позиції.
Один з російських військових блогерів стверджував, що українські війська просунулися повз села Ветрено, Крем'яне та Шептухівку (всі на схід і північний схід від Кореневого); в межах східного Нечаєва і Черкаського Поречного (обидва на північний схід від Суджі); і в полях на південь від селищ Спальне (на південний схід від Суджі).
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російське військове керівництво ухвалило рішення перекинути з України до Курщини близько 30 тис. військових.
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