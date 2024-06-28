Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Вийти до траси: у ОСУВ "Хортиця" розповіли про мету окупантів на Покровському напрямку

Вийти до траси: у ОСУВ "Хортиця" розповіли про мету окупантів на Покровському напрямку

28 червня, 2024 п'ятниця
19:58
Війна з Росією Російські військові

На Покровському напрямку росіяни прагнуть вийти на Костянтинівську трасу, аби заволодіти важливими логістичними маршрутами

Зміст

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"На Покровському напрямку ворог не полишає спроб. Мета в нього, і всі це бачать, це звісно ж вийти на Костянтинівську трасу. Щоб заволодіти дорогою, важливою для логістичних маршрутів і всього іншого", - розповів він.

Волошин додав, що ворог, ймовірно, має плани щодо розвитку свого наступу в напрямку Покровськ - Мирноград - Слідове.

Також речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що мету РФ не змінювала - вона прагне вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

  • 24 червня аналітик Defense Express Сергій Згурець повідомив, що Покровський напрямок сьогодні залишається найбільш пріоритетним для російських військ.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
Микола Тищенко, суд
26 червня, 2024 середа
"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами
Сергій Борзов
27 червня, 2024 четвер
Причиною звільнення Борзова з посади голови ОВА могло бути відео з ТЦК, - депутатка Вінницької міськради
прапор, Україна
27 червня, 2024 четвер
Демограф оцінив, яка чисельність населення в Україні є на сьогодні
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.84
  • EUR
    Купівля 43.26
    Продаж 43.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
28 червня
20:07
OPINION
Андрій Яніцький, журналіст, телеведучий
Херсонес не зруйнований, а пошкоджений
20:05
Оновлено
Росіяни обстріляли дев'ятиповерхівку в Дніпрі: є загиблий, серед поранених 7-місячне немовля
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 856-го дня війни: українські десантники встановили прапор на території РФ, нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 із ПЗРК "Ігла"
19:51
МОН оголосило конкурс серед ЗВО та наукових установ для створення мережі стартап-шкіл
19:47
Оновлено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль запевнив, що пенсії та інші соціальні платежі виплачуватимуть у повному обсязі
19:43
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ опублікувала календар сезону 2024/25. Коли зіграють "Динамо" і "Шахтар"
19:33
Оновлено
американські системи ППО Patriot
Україні передадуть ще три Patriot: Шмигаль назвав країни-донори
19:31
Ексклюзив
Тарас Загородній
Я прихильник скасування посади прем'єра: політтехнолог Загородній щодо дисфункції влади у Конституції України
19:18
Ірина Цибух
Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня
18:58
поїзд_Укрзалізниця
Узимку дефіцит електроенергії може вплинути на рух поїздів: яких заходів вживає Укрзалізниця
18:39
Станіслав Черчесов
Росіянин, який очолює збірну Казахстану, влаштував істерику після запитань журналіста казахською
18:39
На фото: гурт "Танок на майдані Конґо"
Гурт ТНМК презентував пісню і кліп "Конституція для всіх"
18:33
Микола Сольский
Суд ухвалив зняти електронний браслет з ексміністра Сольського, - ЗМІ
18:19
Допоможе у відновленні енергосистеми: Україна отримала високовольтне обладнання вартістю 4,4 млн євро
18:15
Джо Байден
У виборчому штабі Байдена заявили, що він не планує вибувати з президентських перегонів
18:08
Смартфон
МОЗ повідомило про запровадження в Україні електронного кабінету пацієнта: що відомо
18:05
Україна та Словенія підписали меморандум про захист українських біженців
18:03
OPINION
Олег Манчура
"Кава по-мадярськи", або Чому забаганки Орбана злиють в унітаз?
18:02
Дмитро Лубінець
На Сумщині судять чоловіка за виготовлення зброї для захисту села від росіян. Омбудсмен заявив, що бере справу на особистий контроль
18:00
День святих апостолів Петра і Павла
Коли День апостолів Петра і Павла у 2024 році: традиції та значення свята
17:56
Ільхам Алієв. 28 травня 2023 року, Лачин (Азербайджан)
Президент Азербайджану розпустив парламент і призначив позачергові вибори
17:44
електроенергія
Якими будуть графіки вимкнень електроенергії 29 червня: дані Укренерго
17:41
Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024
Турецький клуб домовився про трансфер футболіста збірної України
17:37
Оновлено
російський мінометний обстріл
Окупанти вдарили КАБами по Харківщині 28 червня: є поранені, пошкоджені будинки
17:35
відключення електроенергії
Унаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей: названо попередню суму збитків
17:30
Ексклюзив
Роботинський виступ для РФ - інформаційний привід, - співзасновник DeepState Погорілий
17:28
Україна росія війна
Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсацію за своїх громадян, загиблих на війні в Україні
17:23
У Вишневому на Київщині в шахту ліфта впав 66-річний чоловік: його не врятували
17:23
Партизани встановили локацію системи С-400 на мисі Фіолент
17:12
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Цей шлях може бути доволі довгим: Defense Express про передачу Україні 8 ЗРК Patriot США та Ізраїлем
17:09
Огляд
"Тихе місце: День перший"
"Ведмідь" чи "Генії": що подивитися на вихідних
17:06
ЗСУ
Учасник гурту KAZKA Мазуряк став до лав ЗСУ
17:01
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулося 102 боєзіткнення, найбільше атак окупантів зафіксовано на Покровському напрямку
16:57
путін
Партизани знайшли систему ППО, яка прикриває дачу Путіна у Сочі
16:45
СБУ оголосила підозру донеччанину, який зґвалтував мешканку Харківщини та погрожував розстрілом
16:43
У Музей війни передали унікальний рукописний збірник "Пісні волі"
16:41
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Мільйон людей даремно загинули в маріонетковій війні Байдена з Росією": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 червня
16:41
Туфлі Елвіса Преслі
Туфлі Елвіса Преслі виставили на аукціон за понад $150 тисяч
16:40
суд, вирок
Суд виніс вирок чоловіку, який у Києві намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика в парку
16:37
Південна Корея
Південна Корея розширила заборону на експорт товарів до РФ і Білорусі на 243 позиції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV