Вийти до траси: у ОСУВ "Хортиця" розповіли про мету окупантів на Покровському напрямку
На Покровському напрямку росіяни прагнуть вийти на Костянтинівську трасу, аби заволодіти важливими логістичними маршрутами
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
"На Покровському напрямку ворог не полишає спроб. Мета в нього, і всі це бачать, це звісно ж вийти на Костянтинівську трасу. Щоб заволодіти дорогою, важливою для логістичних маршрутів і всього іншого", - розповів він.
Волошин додав, що ворог, ймовірно, має плани щодо розвитку свого наступу в напрямку Покровськ - Мирноград - Слідове.
Також речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що мету РФ не змінювала - вона прагне вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
- 24 червня аналітик Defense Express Сергій Згурець повідомив, що Покровський напрямок сьогодні залишається найбільш пріоритетним для російських військ.
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