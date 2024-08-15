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Входимо в етап війни, коли потрібно готуватися до всіх можливих сценаріїв, - Defense Express

Оксана Ліховід
15 серпня, 2024 четвер
19:26
Війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що наразі неможливо оцінити успішність операції ЗСУ на Курщині

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни почали перекидати деякі підрозділи зі сходу ще до початку бойових дій на Курщині, оскільки одразу зняти бригади з Вовчанська, Покровського напрямку та Часового Яру і перекинути їх на Курщину за два дні неможливо через велику кількість логістичної роботи. Можливо, розрахунок був виправданий в плані того, що росіяни частину підрозділів витягнуть зі сходу. Можливо, задача полягала в тому, щоб зірвати наступ на Сумщину. Не знаючи конкретних планів, на основі яких формувався задум операції на Курщині, ми не можемо оцінити її успішність", - пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, ми входимо в етап війни, коли потрібно готуватися до всіх можливих сценаріїв.

"З одного боку, є негативні новини про те, що росіяни не зупиняють рух на Покровському напрямку. З іншого боку, генерал Москальов очолив військову комендатуру України в Курській області. Наразі росіяни намагаються захопити більше території на сході, а ми намагаємося просуватися на Курщині, щоб потім перерізати їхні логістичні комунікації, які їм живлять війська на Донбасі. Тобто, нам доведеться й надалі вести поточні бойові дії. Якщо хтось думає, що це територіальний розмін, тобто ми йдемо з Курщини, а росіяни з Покровського напрямку, то це точно не проблема наших військових планувальників", - наголосив Киричевський.

  • За минулу добу, 14 серпня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку.
  • Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж зазначив, що на сході України росіяни виконують завдання Путіна щодо захоплення нових територій.









 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
переговори з РФ
Покровськ
Курськ
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