Влада Харківщини розширила зону примусової евакуації родин із дітьми
Влада Харківщини 28 червня розширила зону примусової евакуації сімей із дітьми з чотирьох районів області, які перебувають під посиленими обстрілами РФ
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області", - написав він і зазначив, що рішення ухвалено у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами.
Які населені пункти підлягають евакуації
- Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. У визначених населених пунктах, за даними місцевої влади, проживає 12 дітей із 7 родин.
- У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей із родинами з сел Олександрівка та Скорики.
- 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району.
- 112 дітей із батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.
"Уже визначено маршрути евакуації та заброньовано місця тимчасового проживання людей", - запевнив Синєгубов.
- Влада Харківської області 11 квітня ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів.
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