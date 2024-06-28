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Влада Харківщини розширила зону примусової евакуації родин із дітьми

28 червня, 2024 п'ятниця
15:12
Війна з Росією евакуація

Влада Харківщини 28 червня розширила зону примусової евакуації сімей із дітьми з чотирьох районів області, які перебувають під посиленими обстрілами РФ

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області", - написав він і зазначив, що рішення ухвалено у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами.

Які населені пункти підлягають евакуації

  • Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. У визначених населених пунктах, за даними місцевої влади, проживає 12 дітей із 7 родин. 
  • У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей із родинами з сел Олександрівка та Скорики.
  • 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району. 
  • 112 дітей із батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти. 

"Уже визначено маршрути евакуації та заброньовано місця тимчасового проживання людей", - запевнив Синєгубов.

  • Влада Харківської області 11 квітня ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів.
Теги:
Новини
Україна
Харківщина
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