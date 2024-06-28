Влада Харківщини розширила зону примусової евакуації родин із дітьми

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області", - написав він і зазначив, що рішення ухвалено у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами.

Які населені пункти підлягають евакуації

Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. У визначених населених пунктах, за даними місцевої влади, проживає 12 дітей із 7 родин.

У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей із родинами з сел Олександрівка та Скорики.

20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району.

112 дітей із батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.

"Уже визначено маршрути евакуації та заброньовано місця тимчасового проживання людей", - запевнив Синєгубов.