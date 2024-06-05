Влітку росіяни можуть спробувати атакувати на Сході, скориставшись фактором оперативної раптовості, - Defence Express

Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в етері телеканалу "Еспресо".

"З однієї сторони не виключений варіант, що росіяни спробують зібрати резерви, які у них є. У відкритому доступі є оцінка, що не задіяно ще 60 тис. окупантів, яких готують до бойових дій. Ймовірно, використавши цей резерв, росіяни спробують в червні, липні або серпні, скориставшись фактором оперативної раптовості, атакувати десь на Сході. Є ще складніший варіант, коли росіяни ближче до осені підуть на проведення масштабної мобілізації, щоб накопичити сили на зимову кампанію. Грубо кажучи, тут виникає така історія, що перспективи, які може готувати Кремль для ведення подальшої війни, виглядають значно складніше, аніж та непроста ситуація, яка зараз спостерігається на Сході і Півночі", - зазначив він.

Сам характер перебігу процесів на фронті можна описувати, як "позиційний тупик", каже Киричевський.

"Це не означає, що ніхто не наступає чи є затишшя. Якраз навпаки, "позиційний тупик", це коли спостерігається велика напруженість боїв, але сторони не просуваються. Ми стоїмо в обороні, але у росіян також немає темпів просування, які б мали зараз певний резонанс. Якщо їм вдається навіть щось відбити, то це ненадовго. Тому тут постає питання в тому, яку стратегію може обрати Кремль для подальших бойових дій", - додав військовий експерт.