Внаслідок агресії РФ в Україні загинуло щонайменше 523 дитини, це понад 1218 постраждали
Станом на 9 лютого 2024 року в Україні внаслідок російської агресії постраждали 1218 дітей, 523 - загинули
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що понад 1741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
"Станом на ранок 9 лютого 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 523 дитини загинули та понад 1218 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій - 509
- Харківській - 328
- Херсонській - 146
- Київській - 130
- Дніпропетровській - 111
- Миколаївській - 101
- Запорізькій - 100
- Чернігівській - 72
- Луганській - 67.
Натомість прокурори зауважують, що ці цифри не остаточні.
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