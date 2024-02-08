Ворог вночі сім разів обстріляв Селидове: є загиблий та 7 поранених

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового.

Серед поранених - дитина 2017 року народження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атак пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали 8 автомобілів.

У ДСНС уточнили, що на місці частково зруйнованого 3-поверхового житлового будинку рятувальники з-під завалів врятували 2 людини. Також з-під завалів приватного житлового будинку рятувальники дістали жінку 1935 року народження.



"З-під завалів будівлі вилучено тіло загиблої жінки 1973 р.н", - додали рятувальники.