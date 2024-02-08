Ворог вночі сім разів обстріляв Селидове: є загиблий та 7 поранених
Російські терористи вночі 8 лютого сім разів гатили по місту Селидове Покровського району Донецької області. Унаслідок цього загинула людина, 7 поранених
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового.
Серед поранених - дитина 2017 року народження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атак пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали 8 автомобілів.
У ДСНС уточнили, що на місці частково зруйнованого 3-поверхового житлового будинку рятувальники з-під завалів врятували 2 людини. Також з-під завалів приватного житлового будинку рятувальники дістали жінку 1935 року народження.
"З-під завалів будівлі вилучено тіло загиблої жінки 1973 р.н", - додали рятувальники.
- Ввечері та у ніч на 8 лютого російські терористи запустили ударні БПЛА типу "шахед" для обстрілу України, в Одесі та Миколаєві лунали вибухи.
- Натомість українські бійці знищили 11 дронів.
- Також увечері 8 лютого окупанти атакували Куп'янськ і селище Глушківка Куп‘янського району. Унаслідок цього поранення отримали два чоловіки.
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