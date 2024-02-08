Росіяни ввечері 8 лютого обстріляли Куп'янщину: є поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що близько 22:00 ворог вдарив по місту Куп'янськ. Унаслідок цього поранення отримав 67-річний чоловік. Також пошкоджено приватний будинок та газову трубу.

Вже о 22:02 відбувся ще один ворожий обстріл по селищу Глушківка Куп‘янського району. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік. Також пошкоджена приватна ферма.