Росіяни ввечері 8 лютого обстріляли Куп'янщину: є поранені
Увечері 8 лютого російські окупанти атакували Куп'янськ і селище Глушківка Куп‘янського району. Унаслідок цього поранення отримали два чоловіки
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що близько 22:00 ворог вдарив по місту Куп'янськ. Унаслідок цього поранення отримав 67-річний чоловік. Також пошкоджено приватний будинок та газову трубу.
Вже о 22:02 відбувся ще один ворожий обстріл по селищу Глушківка Куп‘янського району. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік. Також пошкоджена приватна ферма.
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