Нічна атака РФ: українська ППО знищила 11 із 17 дронів
Росіяни в ніч на 8 лютого намагалися атакувати територію України ударними БПЛА типу Shahed. Проте українські сили відбили повітряний напад та знищили 11 дронів
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що вчора ворог запустив 17 безпілотників Shahed-136/131 з мису Чауда в окупованому Криму.
Проте українські бійці знищили 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.
- Ввечері та у ніч на 8 лютого російські терористи запустили ударні БПЛА типу "шахед" для обстрілу України, в Одесі та Миколаєві лунали вибухи.
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