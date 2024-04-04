Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Волкер назвав удари по РФ "чесною грою", а обмеження Заходу на такі атаки - примусом "воювати зі зв'язаною за спиною рукою"

Волкер назвав удари по РФ "чесною грою", а обмеження Заходу на такі атаки - примусом "воювати зі зв'язаною за спиною рукою"

4 квітня, 2024 четвер
08:40
Війна з Росією Курт Волкер

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що заборони Заходу атакувати підприємства на території РФ є способом "воювати, коли одна рука зв’язана за спиною"

Про це пише "Голос Америки".

Обмеження, які Захід ймовірно ставить перед Україною щодо атак на Росію, Волкер називає способом "воювати, коли одна рука зв’язана за спиною".

"Це чесна гра - завдавати ударів по території Росії, це повністю відповідає дотриманню правил бойових дій", - сказав він.

Також він зазначив, що Путін "повинен отримати сигнал, що він ніколи не виграє". Натомість кожна затримка з фінансуванням на Заході може бути сприйнята в Кремлі як ознака браку рішучості.

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його держава не підтримувала організацію ударів поза територією України.
Теги:
Світ
Україна
Росія
США
Читайте також:
Київський міський пологовий будинок 2
Автор Катерина Бенюк
2 квітня, 2024 вiвторок
Скандал у Київському пологовому: медперсонал виступив проти нового керівника
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
1 квітня, 2024 понедiлок
Пʼять років керівництва невігласів
Папа Римський Франциск
3 квітня, 2024 середа
Папа Римський ушанував пам'ять загиблого українського військового
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.08
    Купівля 39.08
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.15
    Продаж 42.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 квітня
09:36
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Уночі РФ атакувала Україну 20 "шахедами": сили ППО знищили 11 ворожих дронів
09:28
Ексклюзив
Херсонська область
На лівобережній Херсонщині ворог не застосовує техніку через українські fpv-дрони, - речник УДА "Південь" Братчук
09:27
Сергій Шойгу
У Росії заявили про нібито готовність Франції вести діалог щодо України. У Парижі відреагували
09:21
пташиний грип
Якщо пташиний грип почне ширитися серед людей, це загрожує новою пандемією, - Агентство ЄС із безпеки харчових продуктів
08:32
Оновлено
Харків війна з росією безпілотник Ігор Терехов
Нічна атака "шахедами": у Харкові є влучання у багатоповерхівку, загинули четверо людей
08:29
Інфографіка
Атака шахедів, ЗСУ
Засіб ППО, 9 танків та 670 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
08:00
OPINION
Карл Волох
В оточенні Зеленського нікому з ним сперечатися
07:56
Володимир Путін
Путін не шукав способу припинення війни та планує піти на ескалацію, - Bloomberg
07:44
Маттео Сальвіні
Парламент Італії розглянув вотум недовіри віцепрем'єру Сальвіні через зв'язки з РФ, частина депутатів підтримала відставку
06:48
лукашенко, путін
Білорусь передала пропагандистські книги в школи на ТОТ України, - Спротив
06:38
Маріуполь
Німецькі компанії співпрацюють із Росією в окупованому Маріуполі, - розслідування
06:26
ЗСУ війна
Росія активізувалася на Лиманському напрямку: ISW проаналізував ситуацію на фронті
06:01
трансплантація
У США людині успішно пересадили нирки свині: пацієнта вже виписали з лікарні
05:43
війна з росією Білгород безпілотник
У Росії прифронтовий Білгород визнали одним з найкомфортніших міст
05:15
валюта євро
У березні інфляція в Єврозоні знизилась до 2,4%, - Євростат
04:12
Німеччина світ суспільство
Дві очільниці міністерств вирішили створити першу одностатеву пару у німецькій політиці
03:44
Микола Патрушев
Патрушев звинуватив Україну у вербуванні таджиків для війни проти РФ
03:16
Білий Дім
США виступають проти членства Палестини в ООН
02:48
Іран
Іран впродовж 48 годин може почати війну проти Ізраїлю, - ЗМІ
02:20
Дональд Трамп
Суд відмовився прийняти у Трампа заставу $175 млн і змусив подати фінансовий звіт
01:52
Boeing 737 MAX 9, Alaska Airlines
WSJ назвав імовірну причину аварії з дверима Boeing 737 MAX у США
01:24
Предстоятель ПЦУ Епіфаній
Верховний Суд вперше визнав законним перехід з УПЦ МП до ПЦУ
00:56
Наслідки атаки підприємств у Татарстані,
Очільник Татарстану після атаки дронів визнав, що регіон не може розраховувати на захист ППО
00:28
світ Угорщина суспільство Дмитро Кулеба
"Очікуємо конструктивних подій": Кулеба у Брюсселі зустрівся з очільником МЗС Угорщини Сіярто
00:14
Філ Фоден (у центрі), Манчестер Сіті - Астон Вілла
"Манчестер Сіті" із хет-триком Фодена знищив "Астон Віллу" в АПЛ
2024, середа
3 квітня
23:56
Єнс Столтенберг
Столтенберг назвав статтю 5 НАТО гарантією безпеки України після війни з РФ
23:25
Олександр Зінченко (в центрі)
Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Лутон" та захопити лідерство в АПЛ
23:04
Оновлено
Александер Стубб і Володимир Зеленський
Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Фінляндією
22:59
Оновлено
Президент Фінляндії Александер Стубб
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €188 млн
22:49
"Атеш" виявив склади окупаційних військ у Джанкої
Партизани виявили склади російських військових у Джанкої, - "Атеш"
22:43
Cessna 172
По заводу в Татарстані могли вдарити легкомоторним літаком з вибухівкою на дистанційному керуванні, - Forbes
22:30
Євген Нищук
Новим художнім керівником театру Івана Франка став "голос Майдану" Євген Нищук
22:02
Ексклюзив
Дипломат Огризко пояснив, чому Україні не варто чекати запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті
21:57
Оновлено
Міноборони започатковує нову ініціативу з захисту прав військовослужбовців
В Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців
21:32
на фото: Себастьєн Лекорню
Міністр оборони Франції провів першу з 2022 року телефонну розмову з Шойгу
21:32
Ексклюзив
NASAMS
ЗСУ готові до відбиття повітряних атак з території Білорусі, - речник ПС Євлаш
20:57
кібербезпека
На Одещині шахраї через фіктивну IT-компанію ошукали інвесторів на 5 млн грн
20:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія нарощує чисельність військ на ТОТ, але має проблеми із забезпеченням. Колонка Сергія Згурця
20:26
Ексклюзив
Українська електроенергія
Відключення електроенергії можуть здійснюватися не лише через дефіцит, а й стан мереж, - експерт Ігнатьєв
20:25
електроенергія, шахеди
Протягом дня росіяни можуть застосовувати до сотні повітряних цілей різного типу, - речник Повітряних сил Євлаш
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV