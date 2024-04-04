Волкер назвав удари по РФ "чесною грою", а обмеження Заходу на такі атаки - примусом "воювати зі зв'язаною за спиною рукою"
Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що заборони Заходу атакувати підприємства на території РФ є способом "воювати, коли одна рука зв’язана за спиною"
Про це пише "Голос Америки".
Обмеження, які Захід ймовірно ставить перед Україною щодо атак на Росію, Волкер називає способом "воювати, коли одна рука зв’язана за спиною".
"Це чесна гра - завдавати ударів по території Росії, це повністю відповідає дотриманню правил бойових дій", - сказав він.
Також він зазначив, що Путін "повинен отримати сигнал, що він ніколи не виграє". Натомість кожна затримка з фінансуванням на Заході може бути сприйнята в Кремлі як ознака браку рішучості.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його держава не підтримувала організацію ударів поза територією України.
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