"Вони це зроблять в будь-якому випадку": майор запасу НГУ Гетьман зробив прогноз, коли може статися наступна масована атака росіян
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що найближчими днями росіяни можуть завдати масованого удару по Україні
Про це він розповів у етері Еспресо.
"22-го були розмови, що будуть 23-го, 24-го (обстріли, - ред.). Тоді я спрогнозував і, слава Богу, не помилився, що обстрілів не буде, принаймні масованих. Тому що росіяни останнім часом, може десь близько року, розуміють, що у важливі дати для нас, чи у важливі дати для них ми очікуємо від росіян потужних обстрілів і готуємось ретельно до цього. І вони обирають трохи іншу тактику - вичікують, коли свята закінчаться і наша пильність трошечки згасне. Через 2-3 дні, через 4, вони тоді зроблять вже якісь серйозні масовані обстріли. Думаю, що це прогноз того, що обстріли будуть, ми не сумніваємось. А те, що вони будуть у найближчі дні, це, на жаль, теж прогноз, але не такий вже приємний, що не буде 23-го, 24-го - у День прапора і у День Незалежності", - розповів він.
Також майор запасу НГУ спрогнозував, скільки ракет може запустити ворог.
"Чим довше немає обстрілів, тим більше ракет вони змогли накопичити, вони ж виготовляють до сотні ракет на місяць. Те, що виготовили, вони по нас запустять, і можна очікувати, що удар може бути дуже сильним або ударів буде декілька. Удар може бути не менше ста ракет одночасно, або декілька ударів з інтервалом, може, в день по 30-40 ракет. Вони це зроблять в будь-якому випадку. Війна не припинилася, і їхні обстріли теж не припинилися. Обстріли прикордонних територій відбуваються переважно тими засобами, які не треба довго готувати. Щоб підготувати удар, наприклад, крилатими ракетами Ту-95, треба зібрати їх в одному місці, прописати льотне завдання і далі завантажити ракети - вони непросто завантажуються, як мішки з картоплею в машину, там є певні технологічні процедури. Тому вони підготуються і будуть нападати, а по прикордонних областях вони можуть стріляти, що вони і роблять майже кожен день", - вважає Олексій Гетьман.
- 22 серпня повідомляли, що капітан запасу ВМС ЗСУ України Андрій Риженко вважає, що американці мають інформацію щодо підготовки Росії до масованих обстрілів території України найближчими днями.
- 22 серпня псольство США в Києві попередило громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, про підвищену небезпеку атак російських дронів і ракет до Дня Незалежності.
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