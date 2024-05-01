Ворог активізував наступальні дії на Куп'янському напрямку, - начальник Куп'янської МВА Беседін
Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація важка. Ворог поновив наступальні дії на Куп'янському напрямку, активізувавши ці дії. Зараз росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ, щоб знайти слабке місце й вийти на ті рубежі, які визначило їм їхнє командування. Але здебільшого у ворога нічого не виходить. Противник втрачає живу силу й техніку. Єдине, що вони вміють робити - це нищити. Нищити цивільну й критичну інфраструктуру й робити терор мирному населенню", - наголосив Беседін.
За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, життя на Куп'янщині триває. Куп'янськ живе попри те, що відстань від лінії фронту 7 км.
"Життя на Куп'янщині не зупиняється. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Електропостачання, газопостачання, водопостачання, інтернет, мобільний зв'язок - все є. Працює соціальна інфраструктура. Якщо казати про Куп'янськ, то є сполучення транспорту з обласним центром. Люди забезпечені гуманітарною допомогою", - додав Беседін.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Українські бійці відбили ворожі атаки на 7 напрямках та ліквідувала 1120 окупантів.
- 28 квітня росіяни обстріляли Куп’янськ на Харківщині з реактивної системи залпового вогню "Град". Влучили у приватний будинок, є постраждалий.
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