Ворог активізував наступальні дії на Куп'янському напрямку, - начальник Куп'янської МВА Беседін

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація важка. Ворог поновив наступальні дії на Куп'янському напрямку, активізувавши ці дії. Зараз росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ, щоб знайти слабке місце й вийти на ті рубежі, які визначило їм їхнє командування. Але здебільшого у ворога нічого не виходить. Противник втрачає живу силу й техніку. Єдине, що вони вміють робити - це нищити. Нищити цивільну й критичну інфраструктуру й робити терор мирному населенню", - наголосив Беседін.

За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, життя на Куп'янщині триває. Куп'янськ живе попри те, що відстань від лінії фронту 7 км.

"Життя на Куп'янщині не зупиняється. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Електропостачання, газопостачання, водопостачання, інтернет, мобільний зв'язок - все є. Працює соціальна інфраструктура. Якщо казати про Куп'янськ, то є сполучення транспорту з обласним центром. Люди забезпечені гуманітарною допомогою", - додав Беседін.