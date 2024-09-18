Ворог активізувався на Придніпровському напрямку, намагаючись вести бойові дії на островах, - Братчук
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що росіяни намагаються вести бойові дії на Дніпровських островах, але тактичних просувань не мають
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог активізувався на Придніпровському напрямку, намагаючись вести бойові дії на Дніпровських островах. Поки що йому це не вдається. Там, де ворог тимчасово закріпився, побратими обіцяють провести зачистку, і острови будуть звільнені. Тактичних просувань у ворога на цьому напрямку немає", - пояснив Братчук.
За словами речника Української добровольчої армії Південь, більш активно росіяни діють на Времівському плацдармі, на межі Запорізької та Донецької областей.
"Ворог намагається просунутися в бік Вугледара. На фланзі в районі Гуляйполя зафіксовано використання авіаційних некерованих ракет. На жаль, є загиблі та поранені. На Оріхівському напрямку також зафіксовано використання авіаційного озброєння, хоча штурмових дій було небагато, але вони все ж мали місце", - зауважив Братчук.
Сергій Братчук також додав, що ворог активно пересувається. Це може бути пов'язано з ротаціями або маневрами.
"Інформаційний супровід цих дій присутній - росіяни готуються до наступу. Тиждень тому вони очікували від нас дій на Запоріжжі, але тепер ситуація для них різко змінилася в інформаційному полі", - резюмував Братчук.
- Протягом минулої доби між двома арміями на фронті відбулося 194 бойових зіткнення. Російський ворог завдав 4800 ударів по території України.
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