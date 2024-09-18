Ворог активізувався на Придніпровському напрямку, намагаючись вести бойові дії на островах, - Братчук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог активізувався на Придніпровському напрямку, намагаючись вести бойові дії на Дніпровських островах. Поки що йому це не вдається. Там, де ворог тимчасово закріпився, побратими обіцяють провести зачистку, і острови будуть звільнені. Тактичних просувань у ворога на цьому напрямку немає", - пояснив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії Південь, більш активно росіяни діють на Времівському плацдармі, на межі Запорізької та Донецької областей.

"Ворог намагається просунутися в бік Вугледара. На фланзі в районі Гуляйполя зафіксовано використання авіаційних некерованих ракет. На жаль, є загиблі та поранені. На Оріхівському напрямку також зафіксовано використання авіаційного озброєння, хоча штурмових дій було небагато, але вони все ж мали місце", - зауважив Братчук.

Сергій Братчук також додав, що ворог активно пересувається. Це може бути пов'язано з ротаціями або маневрами.

"Інформаційний супровід цих дій присутній - росіяни готуються до наступу. Тиждень тому вони очікували від нас дій на Запоріжжі, але тепер ситуація для них різко змінилася в інформаційному полі", - резюмував Братчук.