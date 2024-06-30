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Ворог атакував Кіровоградщину, - ОВА

30 червня, 2024 неділя
22:08
Війна з Росією Вибух

У неділю, 30 червня, російська армія атакувала Кіровоградщину, було чути вибухи у Кропивницькому районі

Зміст

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог атакував Кіровоградщину. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби", - написав він.

Він закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

О 21:17 у Повітряних силах попередили про ракету на Кропивницбкий.

Теги:
Україна
російська армія
Кропивницький
Кіровоградщина
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