Ворог атакував Кіровоградщину, - ОВА
У неділю, 30 червня, російська армія атакувала Кіровоградщину, було чути вибухи у Кропивницькому районі
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворог атакував Кіровоградщину. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби", - написав він.
Він закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
О 21:17 у Повітряних силах попередили про ракету на Кропивницбкий.
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