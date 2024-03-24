Ворог атакував Красногорівку на Донеччині, троє поранених

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що ворог обстріляв населений пункт близько 09:30. РФ здійснила обстріл з артилерії по житловій інфраструктурі. Від ворожої атаки зазнали поранень двоє жінок 57 й 64 років.

Уже через годину російська армія нанесла авіаудар по цьому ж кварталу, внаслідок чого отримав поранення 70-річний чоловік.

"Усіх постраждалих з саднами, осколковими пораненнями й забоями доставлено до медичного закладу", - повідомили прокурори.