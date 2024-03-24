Ворог атакував Красногорівку на Донеччині, троє поранених
У неділю, 24 березня, російський ворог двічі вдарив по Красногорівці Донецької області. Унаслідок цього постраждали три людини
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що ворог обстріляв населений пункт близько 09:30. РФ здійснила обстріл з артилерії по житловій інфраструктурі. Від ворожої атаки зазнали поранень двоє жінок 57 й 64 років.
Уже через годину російська армія нанесла авіаудар по цьому ж кварталу, внаслідок чого отримав поранення 70-річний чоловік.
"Усіх постраждалих з саднами, осколковими пораненнями й забоями доставлено до медичного закладу", - повідомили прокурори.
- Учора РФ обстріляла Мирноград Донецької області. Унаслідок цього постраждала місцева жителька.
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