Ворог намагається просуватись в Торецьк малими групами, - ОТУ "Луганськ"

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ворог намагається просочитись малими піхотними групами в Торецьк. Вони зосереджуються в підвалах та в різних схованках, щоб потім проводити штурмові дії на позиції українських підрозділів, які тримають оборону в місті", - розповіла Бобовнікова.

За словами речниці, попри героїчну оборону міста, ворог постійно намагається атакувати й проводити штурмові дії.

"В Торецьку дуже багато знищених будинків та вулиць, де окупанти можуть ховатися і далі просуватись містом. Через це тут дуже складно будувати оборону, хоча нашим військовим це вдається. Сили оборони вже досить тривалий час стримують противника в цьому місті. Попри це, ворог постійно атакує і намагається активно штурмувати наші позиції. Ситуація в Торецьку дуже складна", - додала вона.