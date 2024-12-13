Ворог намагається просуватись в Торецьк малими групами, - ОТУ "Луганськ"
Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що ворог постійно намагається проводити штурмові дії на українські позиції в місті Торецьк
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ворог намагається просочитись малими піхотними групами в Торецьк. Вони зосереджуються в підвалах та в різних схованках, щоб потім проводити штурмові дії на позиції українських підрозділів, які тримають оборону в місті", - розповіла Бобовнікова.
За словами речниці, попри героїчну оборону міста, ворог постійно намагається атакувати й проводити штурмові дії.
"В Торецьку дуже багато знищених будинків та вулиць, де окупанти можуть ховатися і далі просуватись містом. Через це тут дуже складно будувати оборону, хоча нашим військовим це вдається. Сили оборони вже досить тривалий час стримують противника в цьому місті. Попри це, ворог постійно атакує і намагається активно штурмувати наші позиції. Ситуація в Торецьку дуже складна", - додала вона.
- 13 грудня в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби, 12 грудня, на російсько-українському фронті було зафіксовано 210 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку ворога.
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