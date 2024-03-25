Ворог охопив шпигунською мережею майже всі регіони України, - полковник ЗСУ Селезньов

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов у етері телеканалу "Еспресо".

"На території України є шпигуни, які працюють на користь РФ. Про це час від часу звітує СБУ. Також є певні інсайдерські відомості про діяльність шпигунських розвідувальних структур РФ та їх представників у різних куточках нашої країни, зокрема і в західних регіонах. Тобто ворог охопив своєю шпигунською мережею майже всі регіони нашої країни. Вони працюють на те, щоб виявляти важливі стратегічного значення військові об'єкти", - повідомив він.

Також ворог активно спостерігає за рухом засобів військово-технічної підтримки з боку західних партнерів та працює над виявленням військових баз, зауважив Селезньов.

"Ворог дивиться де всі ці речі зберігаються і саме по тих місцях здійснюється ракетне ураження. Тому потрібно проводити контррозвідувальні заходи, щоб менше недотичних до цих процесів людей мали певну інформацію. Важливе також розосередження. Чим більше буде осередків, на яких зберігатимуться важливі для українського війська засоби матеріально-технічного забезпечення, тим менше шансів у ворога поцілити одномоментно у наші склади, бази та арсенали, щоб зруйнувати все, що нам зараз необхідно на полі бою", - додав він.