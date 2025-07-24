Ворог перенавантажує усі засоби нашої оборони: 60-та ОМБр про Лиманський напрямок
На Лиманському напрямку ситуація залишається стабільно напруженою - російські війська штурмують позиції Сил оборони малими групами та масово застосовують ударні дрони для ураження цілей
Про це в ефірі Еспресо сказав начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Максим Білоусов.
"У нас ситуація залишається стабільно складною, тому що ворог постійно перенавантажує все, що тільки можна. Так само як він намагається перенавантажити наше ППО, він перенавантажує кількістю всього, що має, всі наші засоби оборони", - наголосив Білоусов.
За словами начальника відділення комунікацій 60-ї ОМБр, на Лиманському напрямку противник діє масовано: групи накопичуються, а потім переходять до штурму безпосередньо вогневих позицій Сил оборони. Якщо ворог виявляє об'єкт, який можна уразити, то атакує його не одним засобом, а застосовує одразу кілька, зокрема ударні дрони. Окупанти спрямовують велику кількість дронів, щоб повністю знищити ціль.
"Ситуація наразі така, що саме в нашій зоні відповідальності ворог наступає, і ми стримуємо його наступ. Сказати, що ми контратакуємо саме в нашій зоні відповідальності, я наразі не можу підтвердити", - зазначив Білоусов.
- Протягом доби 23 липня на російсько-українському фронті зафіксували 172 бойових зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 61 штурмову дію агресора.
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