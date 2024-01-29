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Ворог починає використовувати найбільш застарілі запаси гармат, - Згурець

29 січня, 2024 понедiлок
10:59
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що російські гармати виробництва 1950-х років на полі бою свідчать про брак у ворога гармат та боєприпасів, а також про ефективну роботу нашої контрбатарейної боротьби

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Defense Express робили аналіз фото, на якому ворог на одній з передових використовує гармату М-46. Це дійсно гармати, які виготовлялися 80 років тому, десь у 1950-х роках завершено виготовлення М-46. Їх не використовували тривалий час. А зараз бачимо, що ця гармата починає знову працювати на полі бою. Особливість гармати М-46 полягає у тому, що вона має досить нестандартний калібр 130 мм з дальністю до 27 км. Розуміємо, що такі боєприпаси є у КНДР, також є певні залишки у РФ", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, можна зробити наступні два висновки. Перший - противник починає використовувати найбільш застарілі запаси, цих М-46 у нього десь 350 одиниць. Не виключено, що загарбники й далі будуть перетягувати такі гармати з РФ. Другий висновок – брак у росіян гармат та боєприпасів, також ефективна робота нашої контрбатарейної боротьби.

"Але значною мірою ситуація на полі бою залежатиме від кількості боєприпасів. Маємо відзначити активну роботу Німеччини, яка минулого тижня оголосила про новий пакет, у якому є боєприпаси. Франція збільшує виготовлення боєприпасів та обіцяє нам щомісяця передавати у межах 3 тис. боєприпасів калібру 155 мм. Європейські чиновники говорять, що зможуть виконати обіцянки щодо передачі Україні 1 млн боєприпасів. А у цей час Росія робить ставки як на власні сили, так і на співпрацю з Північною Кореєю",- зауважив Сергій Згурець.

  • 19 січня стало відомо, що у Росії розробляють дешевий ударний дрон, спроможний літати на 350 км.
  • 22 січня повідомлялося, що російське керівництво активізує відносини з Північною Кореєю, щоб закупити більше артилерійських боєприпасів з-за кордону на тлі дефіциту боєприпасів у РФ.
Теги:
Україна
Росія
КНДР
Франція
зброя
Сергій Згурець
Німеччина
російська армія
Захід
ЗСУ
втрати окупантів
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