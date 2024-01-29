Ворог починає використовувати найбільш застарілі запаси гармат, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Defense Express робили аналіз фото, на якому ворог на одній з передових використовує гармату М-46. Це дійсно гармати, які виготовлялися 80 років тому, десь у 1950-х роках завершено виготовлення М-46. Їх не використовували тривалий час. А зараз бачимо, що ця гармата починає знову працювати на полі бою. Особливість гармати М-46 полягає у тому, що вона має досить нестандартний калібр 130 мм з дальністю до 27 км. Розуміємо, що такі боєприпаси є у КНДР, також є певні залишки у РФ", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, можна зробити наступні два висновки. Перший - противник починає використовувати найбільш застарілі запаси, цих М-46 у нього десь 350 одиниць. Не виключено, що загарбники й далі будуть перетягувати такі гармати з РФ. Другий висновок – брак у росіян гармат та боєприпасів, також ефективна робота нашої контрбатарейної боротьби.

"Але значною мірою ситуація на полі бою залежатиме від кількості боєприпасів. Маємо відзначити активну роботу Німеччини, яка минулого тижня оголосила про новий пакет, у якому є боєприпаси. Франція збільшує виготовлення боєприпасів та обіцяє нам щомісяця передавати у межах 3 тис. боєприпасів калібру 155 мм. Європейські чиновники говорять, що зможуть виконати обіцянки щодо передачі Україні 1 млн боєприпасів. А у цей час Росія робить ставки як на власні сили, так і на співпрацю з Північною Кореєю",- зауважив Сергій Згурець.