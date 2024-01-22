Кремль активізує відносини з КНДР, щоб закупити більше артснарядів, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 20 січня міністерство закордонних справ КНДР заявило, що президент РФ Володимир Путін під час недавньої зустрічі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуі в Москві висловив готовність відвідати Північну Корею "в найближчий термін" (імовірно, у 2024 році).

"Востаннє Путін відвідував Північну Корею у 2000 році, і його відновлений інтерес до поглиблення російсько-північнокорейських відносин, ймовірно, є частиною збільшення зусиль Росії закуповувати боєприпаси з-за кордону", - йдеться у звіті.

ISW наводить слова голови ГУР Міноборони України Кирила Буданова, який в інтерв’ю 21 січня заявив, що Північна Корея надала "значну кількість артилерійських боєприпасів", що дозволило Росії "трохи видихнути". Буданов припустив, що російські сили без боєприпасів, наданих Північною Кореєю, швидше за все, відчували б значну нестачу артилерійських боєприпасів.

Крім того, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що з вересня по листопад 2023 року Північна Корея поставила до Росії один мільйон артилерійських боєприпасів, а російська оборонно-промисловий комплекс може виготовити всього два мільйони 122-мм і 152-мм снарядів щорічно, що призвело до дефіциту 500 000 снарядів у 2023 році і, ймовірно, призведе до подібного дефіциту у 2024 році.