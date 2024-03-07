Ворог помітно активізувався на Оріхівському напрямку, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами в операційній зоні за минулу добу ворог завдав 24 авіаудари, 3 ракетні удари, 127 ударів дронами-камікадзе, вчинив 57 бойових зіткнень та 899 артобстрілів.

"На Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці відбили 21 атаку росіян. На Новопавлівському напрямку противник 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Помітно активізувався ворог на Оріхівському напрямку - тут відбито 16 штурмових дій росіян на Роботинському виступі", - розповів командувач.

За минулу добу загальні втрати ворога склали:

у живій силі - 389 осіб (убиті й поранені, а також 3 взятих у полон);

в озброєнні та військовій техніці - 54 одиниці не враховуючи БпЛА (3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки);

нейтралізували або збили 312 БПЛА різних типів.

Серед ураженої російської техніки - дві 203-мм самохідні гармати 2С7 "Піон", 152-мм самохідна гаубиця 2С3 "Акація", ще один комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Також Сили оборони України знищили ще 3 склади боєприпасів ворога.