Ворог помітно активізувався на Оріхівському напрямку, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про активізацію ворога у Запорізькій області
Про це він повідомив у Telegram.
За його словами в операційній зоні за минулу добу ворог завдав 24 авіаудари, 3 ракетні удари, 127 ударів дронами-камікадзе, вчинив 57 бойових зіткнень та 899 артобстрілів.
"На Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці відбили 21 атаку росіян. На Новопавлівському напрямку противник 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Помітно активізувався ворог на Оріхівському напрямку - тут відбито 16 штурмових дій росіян на Роботинському виступі", - розповів командувач.
За минулу добу загальні втрати ворога склали:
- у живій силі - 389 осіб (убиті й поранені, а також 3 взятих у полон);
- в озброєнні та військовій техніці - 54 одиниці не враховуючи БпЛА (3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки);
- нейтралізували або збили 312 БПЛА різних типів.
Серед ураженої російської техніки - дві 203-мм самохідні гармати 2С7 "Піон", 152-мм самохідна гаубиця 2С3 "Акація", ще один комплекс відеоспостереження "Муром-М".
Також Сили оборони України знищили ще 3 склади боєприпасів ворога.
- 7 березня військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що агресія ворога пов'язана з власними політичними задумами Путіна.
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