"Легко не буде": голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко припустив, скільки ще триватимуть інтенсивні бойові дії

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На сході тривають інтенсивні бої. Лінія фронту дуже активна, але відчувається, що росіяни хоча й пруть, але вже не мають запалу. У ворога теж починається розуміння, що йому рано чи пізно, але доведеться переходити в оборону. Тому, всім українцям наразі потрібно розуміти, що наші бійці тримають оборону й захищають усю територію країни від ворога, який дуже агресивний і страшенно озлоблений. Для росіян немає значення людське життя", - наголосив Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, агресія ворога пов'язана з власними політичними задумами Путіна.

"Наразі Путін добряче підігрів росіян перед виборами, нав'язавши їм ілюзію так званих великих перемог та успіхів. Це те, чим він хотів сподобатися росіянам. Путін буде й далі намагатиметься тримати через своїх генералів таку інтенсивність на полі бою, як мінімум до закінчення цього місяця. Нам варто розуміти, що легко не буде. Українські бійці на фронті розуміють це, а ось в тилу, щоб не створювалися ілюзії про те, що або все пропало, або ми завтра вже маємо перейти в контрнаступ. Тільки спільними зусиллями ми зможемо це зробити, але попереду багато роботи", - зауважив Тимочко.

Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 92 бойових зіткнення. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 1160 росіян.

Reuters пише, що Росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, ймовірно, щонайменше два роки.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що ЗСУ потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу прорвати оборону.











