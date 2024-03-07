Спецслужби Литви припустили, скільки Росія зможе воювати проти України з поточною інтенсивністю наступу
Росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, ймовірно, щонайменше два роки
Про це пише Reuters.
"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - припустили литовські спецслужби.
Також зазначається, що Росія реформувала та зміцнила свою армію у 2023 році та перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж кордону з НАТО, включно з Фінляндією.
За даними литовських спецслужб, здатність Росії протриматися у війні з Україною ще два роки забезпечують високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій та державні інвестиції.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 92 бойових зіткнення. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 1160 росіян.
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