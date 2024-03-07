Спецслужби Литви припустили, скільки Росія зможе воювати проти України з поточною інтенсивністю наступу

Про це пише Reuters.

"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - припустили литовські спецслужби.

Також зазначається, що Росія реформувала та зміцнила свою армію у 2023 році та перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж кордону з НАТО, включно з Фінляндією.

За даними литовських спецслужб, здатність Росії протриматися у війні з Україною ще два роки забезпечують високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій та державні інвестиції.