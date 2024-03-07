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На фронті відбулося 92 боєзіткнення, ворог атакував на 7 напрямках, - Генштаб

7 березня, 2024 четвер
07:27
Війна з Росією Російська техніка

Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 92 бойових зіткнення. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 7 напрямках

Про це 7 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших захисників.

Армія РФ завдала 6 ракетних та 90 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Товстодубове, Волфине, Храпівщина, Кам'янка Сумської області; Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка Харківської області; Ямполівка, Терни, Богданівка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровськ, Новобахмутівка, Очеретине, Нетайлове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Червоне, Малинівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили район зосередження особового складу та склад боєприпасів ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, складу боєприпасів та 4 артилерійських засобах противника.

  • Протягом доби 6 березня ворог намагався 20 разів атакувати позиції Сил оборони на Авдіївському напрямку. У Третій штурмовій бригаді прокоментували ситуацію.
Теги:
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