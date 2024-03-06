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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Протягом доби ворог 63 рази штурмував позиції ЗСУ на 6 напрямках, найбільше - на Авдіївському та Новопавлівському

6 березня, 2024 середа
20:04
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 6 березня ворог намагався 20 разів атакувати позиції Сил оборони на Авдіївському напрямку. У Третій штурмовій бригаді прокоментували ситуацію

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 6 березня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Кам'янка Сумської області та Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Єліне, Костобобрів Чернігівської області; Стара Гута, Миколаївка, Басівка, Олександрівка Сумської області; Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Ступочки та Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Покровськ, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Водяне, Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 4 безрезультатні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка, Червоне Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Придніпровському (Херсонському) напрямку протягом доби противник штурмових дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них місто Херсон та Золота Балка, Львове, Антонівка, Станіслав Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 4 артилерійських засобах противника.

Щодо ситуації на Авдіївському напрямку

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку.

"Поки що продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку ворог не може. Але пробують наступати постійно, і намагаються просунутись хоч трохи там, де це можливо. Найбільше зараз вони стираються об населений пункт Орлівка", - написав він.

За його словами, там окупанти несуть величезні втрати, але попри це намагаються штурмувати вдень і вночі.

  • На фронті протягом минулої доби, 5 березня, відбулося щонайменше 86 бойових зіткнень. Українські військові відбили атаки росіян на 6 напрямках та знищили 1250 окупантів
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