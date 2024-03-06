Сили оборони відбили атаки РФ на 6 напрямках, найбільше - на Новопавлівському

Про це 6 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Кислівка, Митрофанівка Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка, Дружба, Семенівка, Вугледар Донецької області; Малинівка та Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили російський корабель та два пункти управління ворога

Підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони уражено ворожий корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, складу боєприпасів, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".