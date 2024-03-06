РФ надалі активно використовує авіацію попри ефективну роботу ЗСУ, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що ворожі літаки Су-34 у супроводі Су-35 здійснюють по 100 і більше вильотів на день, щоб бити по Україні на відстані близько 40 кілометрів. Іноземні ЗМІ писали, що російська тактика змінюється в бік інтенсифікації операцій у повітряному просторі і що "більш агресивна" повітряна підтримка російських військ на лінії фронту допомогла російським військам останнім часом просунутися вперед у східній Україні.

За даними аналітиків, це може свідчити про те, що російські військово-повітряні сили зберігають високий темп повітряних операцій в Україні та, ймовірно, готові миритися з ризиками для літаків.

Аналітики також додали, що за даними Forbes, українські бійці використовують французькі планерні бомби Armement Air-Sol Modulaire (AASM Hammer) після того, як Франція почала постачати Україні по 50 таких бомб на місяць у січні 2024 року.