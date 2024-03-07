Є передчуття, що фронт рухатиметься на захід, бо фортифікації не готові, а ворог підсилює резерви, - майор запасу НГУ Гетьман
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що ЗСУ потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу прорвати оборону
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Нам потрібно будувати фортифікації, тримати оборону, а вже на наступний рік переходити до контрнаступальних дій. Тобто весь світ готується до серйозних бойових дій. Наразі нам потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу пролізти там, де він намагається атакувати. Ми віримо, що зможемо це зробити, але, на жаль, є передчуття, що лінія фронту буде рухатися на захід, і трохи ще буде зміщуватися. Тому що ще не готові фортифікації, а ворог підсилює свої резерви", - зауважив Гетьман.
За словами майора запасу НГУ, росіяни планують до літа мобілізувати ще 300-500 тис. людей.
"Але росіяни не зможуть вести такі потужні бої, як сьогодні, ще тривалий час. Якщо стихнуть бойові дії на тих лініях, де зараз тривають, то це перейде в позиційну війну. Напевно Путін хоче перетворити бойові дії на нових позиціях на продовження АТО, і це може тривати довго, якщо ми не розв'яжемо це питання військовим шляхом за допомогою партнерів. Дипломатичним шляхом це вирішити неможливо тому, що росіяни точно не захочуть виходити з наших територій, а ми не будемо домовлятися про те, щоб віддати частину наших територій в обмін на припинення бойових дій", - наголосив Гетьман.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.07 Купівля 38.07Продаж 38.58
- EUR Купівля 41.35Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе