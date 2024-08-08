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"Ворог шалено тисне, але зазнає великих втрат": начальник артрозвідки бригади "Рубіж" про Сіверський і Лиманський напрямки

Марина Клюєва
8 серпня, 2024 четвер
09:45
Війна з Росією

Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко розповів про ситуцію на Сіверському, Лиманському напрямках та півночі

Зміст

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Мої побратими з 4-ї бригади Національної гвардії "Рубіж" продовжують виконувати задачі загалом на сході, на півночі нашої країни, на декількох ділянках. Це Сіверський напрямок, Лиманський, це і північ, багато де ворог не зупиняє спроб просуватися,  пробувати штурмувати. Це в більшості випадків дії піхотних груп ворога, штурмових груп, їх дуже багато загалом по фронту, по всьому сходу, по всій лінії розмежування", - зазначив він.

Військовослужбовець розповів про тактику ворога із застосуванням дій відділеннями. 

"Ворог у більшості використовує тактику, це дій відділеннями, тобто групами 4, 5, 6, до десяти орків, вони намагаються реалізовувати той потенціал, який у них є, потенціал у величезній кількості застосовувати живу силу, ми бачимо зі зведення Генерального штабу щодня їхні втрати, але попри це ворог шлено тисне коптерами зі скидами, FPV–дронами, ударними БПЛА, доволі щільно працює артилерією різних калібрів, від мінометів, закінчуючи величезними гарматами величезного калібру по нульовим позиціям", - каже Володимир Назаров.

Він зазначив, що через ясну погоду і тривалий світловий день, у небі дуже активні БПЛА, що ускладнює пересування, але українські Збройні сили також наность удари по ворогу і завдають втрат. 

"Зокрема хотів би відзначити і підрозділи артилерії нашої 4-ї бригади Національної гвардії, які щодня завдають вогневе ураження по ворожим цілям, подавляють ворожі цілі чи знищують. Пілоти, оператори БПЛА бачать, розвідують, зокрема і в ближніх, і в дальніх тилах супротивника, будь-які дії ворога вони і по ним відповідно наноситься те чи інше вогневе ураження вже відповідно до характеру цілі і відповідно від цього ми бачимо ті зведення Генерального штабу, що ворог дійсно несе величезну кількість втрат по всій лінії розмежування, по всій лінії сходу зокрема", - розповів військовий.

  • Протягом минулої доби, 7 серпня, російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1140 військових. Українські бійці знищили ворожий літак і вертоліт.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Лиман
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