Літак, гелікоптер і 1140 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1140 військових. Українські бійці знищили ворожий літак і вертоліт
Про це 8 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 587 510 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8431 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 332 (+9) од,
- артилерійських систем – 16 487 (+36) од,
- РСЗВ – 1142 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 914 (+4) од,
- літаків – 366 (+1) од,
- гелікоптерів – 327 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81),
- крилаті ракети ‒ 2424 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2767 (+8) од.
Від початку доби 7 серпня на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Біля прикордоння Сумської області росіяни збільшили активність авіації, зросла активність бойових дій.
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