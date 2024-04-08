Ворог збільшив присутність аеророзвідки, ймовірно готується до наступу на Горлівському напрямку, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Впродовж останній двох днів на Горлівському напрямку значно підвищилась активність ворога, з точки зору їх аеророзвідки. Ми бачимо над собою дуже багато літальних апаратів, таких як "Орлан". Деякі апарати, напевно, не дуже доцільно називати. Це свідчить саме про те, що найближчим часом, ворог може готувати наступ. Тому ми всю ніч перебували на позиціях в готовності номер один, і цю готовність досі не знято", - сказав Ієвлєв.

ЗСУ намагаються своєю аеророзвідкою зазирнути якнайглибше в тил росіян, щоб побачити скупчення техніки, зазначив він.

"Цю динаміку ворога ми спостерігаємо за допомогою аеророзвідки і наших радіолокаційних засобів захисту. Ми намагаємося зазирнути в тил ворога, щоб побачити, яку техніку тягнуть окупанти, на які фланги тощо", - сказав військовослужбовець.

Однак, поки що ніяких позиційних штурмів і саме просувань на Горлівському напрямку немає, каже Ієвлєв.

"Отже, із свідчень, предметно те, що ворог суттєво збільшив присутність своєї аеророздвіки над нами. Але ніяких позиційних просувань на цій ділянці фронту ворог немає. Позиційних штурмів противник за останню добу не здійснював", - додав він.